Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

обслужит матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», пишет Al-Jazeera.

Российская бригада уже работала на встрече Саудовской про-лиги с участием этих команд 24 декабря 2015 года. Тогда «Аль-Хиляль» одержал победу со счетом 2:1.

Матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

После 14 туров «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка.