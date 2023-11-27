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    Фулхэм — Вулверхэмптон смотреть онлайн

    27.11.2023 в 23:00 начнется матч в АПЛ Фулхэм — Вулверхэмптон

    Футбол АПЛ Фулхэм Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 27.11.2023 Фулхэм и Вулверхэмптон начнут матч в АПЛ.

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    Фулхэм — Вулверхэмптон

    Последний матч между собой: Фулхэм — Вулверхэмптон 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вулверхэмптон»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Вулверхэмптон.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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