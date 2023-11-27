В 23:00 27.11.2023 Фулхэм и Вулверхэмптон начнут матч в АПЛ.

Фулхэм — Вулверхэмптон

Последний матч между собой: Фулхэм — Вулверхэмптон 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вулверхэмптон»).

Трансляция

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