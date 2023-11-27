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    «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» прервут свою серию низовых матчей

    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на АПЛ 27 ноября 2023 года

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    Жоау Палинья
    «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон» на «Крэйвен Коттедж» 27 ноября в рамках поединка 13-го тура чемпионата Англии. Начало игры в 23:00 по мск. «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Ноября 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 23:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Фулхэм»

    «Коттеджеры» проведут первый матч после международной паузы. До нее команда Марко Силвы проиграла два матча подряд в АПЛ. Хотя и соперники были не из простых.

    Хозяева потерпели поражение дома от «Манчестер Юнайтед». Там исход встречи решил один гол. После этого в Бирмингеме «Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:3.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Вулверхэмптон

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    Учитывая, что еще раньше лондонцы проиграли «Тоттенхэму» (0:2) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1), то сейчас подопечные португальского специалиста имеют серию из четырех игр без побед. Единственная победа за последний месяц была в матче Кубка лиги. «Фулхэм» пробился в четвертьфинал, обыграв на выезде Ипсвич 3:1.

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    В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 15-е место. В его активе 12 набранных очков.

    В составе хозяев не сыграют Адама Траоре, Исса Диоп и Жоау Палинья, который является одним из ключевых футболистов команды.

    «Вулверхэмптон»

    У «Вулверхэмптона» после паузы меньший груз на плечах. На перерыв команда ушла с победой над «Тоттенхэмом», которую «волки» одержали в домашнем матче АПЛ (2:1).

    В ноябре гости с «Молинью» с тем же результатом проиграли «Шеффилд Юнайтед». Это был первый проигранный матч за последние 6 туров чемпионата Англии.

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    • В целом осень для гостей проходит вполне удачно. Они добыли по одному баллу в матчах с «Астон Виллой» (1:1) и «Ньюкаслом» (1:1). В сентябре «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

    В таблице «оранжевые» идут на 3 строчки выше, имея в активе 15 набранных баллов.

    Защитник Крэйг Доусон пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Нападающий Педру Нету травмирован и пропустил две встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают высокие котировки на матч. За 2.43 дается победа «Фулхэма», за 3.00 — победа «Вулверхэмптона».

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    «Волки» в последних играх забивали больше соперника, но при этом пропускают уже 10 матчей подряд. «Фулхэм» пропустил в трех из четырех встреч.

    Вполне логично ожидать обмена голами, учитывая, что в прошлый раз соперники сыграли 1:1.

    Команды прервут 8-матчевую серию низовых результатов. К примеру, в 4 играх с участием гостей забивалось 3-4 мяча. Ставка на тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» прервут свою серию низовых матчей
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