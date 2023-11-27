«Фулхэм» примет «Вулверхэмптон» на «Крэйвен Коттедж» 27 ноября в рамках поединка 13-го тура чемпионата Англии. Начало игры в 23:00 по мск. «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фулхэм»

«Коттеджеры» проведут первый матч после международной паузы. До нее команда Марко Силвы проиграла два матча подряд в АПЛ. Хотя и соперники были не из простых.

Хозяева потерпели поражение дома от «Манчестер Юнайтед». Там исход встречи решил один гол. После этого в Бирмингеме «Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:3.

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Учитывая, что еще раньше лондонцы проиграли «Тоттенхэму» (0:2) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1), то сейчас подопечные португальского специалиста имеют серию из четырех игр без побед. Единственная победа за последний месяц была в матче Кубка лиги. «Фулхэм» пробился в четвертьфинал, обыграв на выезде Ипсвич 3:1.

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В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 15-е место. В его активе 12 набранных очков.

В составе хозяев не сыграют Адама Траоре, Исса Диоп и Жоау Палинья, который является одним из ключевых футболистов команды.

«Вулверхэмптон»

У «Вулверхэмптона» после паузы меньший груз на плечах. На перерыв команда ушла с победой над «Тоттенхэмом», которую «волки» одержали в домашнем матче АПЛ (2:1).

В ноябре гости с «Молинью» с тем же результатом проиграли «Шеффилд Юнайтед». Это был первый проигранный матч за последние 6 туров чемпионата Англии.

В целом осень для гостей проходит вполне удачно. Они добыли по одному баллу в матчах с «Астон Виллой» (1:1) и «Ньюкаслом» (1:1). В сентябре «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

В таблице «оранжевые» идут на 3 строчки выше, имея в активе 15 набранных баллов.

Защитник Крэйг Доусон пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Нападающий Педру Нету травмирован и пропустил две встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают высокие котировки на матч. За 2.43 дается победа «Фулхэма», за 3.00 — победа «Вулверхэмптона».

«Волки» в последних играх забивали больше соперника, но при этом пропускают уже 10 матчей подряд. «Фулхэм» пропустил в трех из четырех встреч.

Вполне логично ожидать обмена голами, учитывая, что в прошлый раз соперники сыграли 1:1.

Команды прервут 8-матчевую серию низовых результатов. К примеру, в 4 играх с участием гостей забивалось 3-4 мяча. Ставка на тотал больше 2.5 за 2.10.