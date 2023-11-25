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    Милан — Фиорентина смотреть онлайн

    25.11.2023 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Милан — Фиорентина

    Футбол Серия A Милан Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 25.11.2023 Милан и Фиорентина начнут матч в итальянской Серии А.

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    Милан — Фиорентина

    Последний матч между собой: Фиорентина — Милан 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фиорентина»).

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