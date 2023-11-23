Мюллер может сменить «Баварию» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии»может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

Мюллер может перейти в «МЮ» в том случае, если не сумеет договориться о новом соглашении с «Баварией».

34-летний хавбек хочет продолжать играть в футбол и участвовать в Лиге чемпионов как минимум до 2025 года, Мюллер уже отказался от крупных контрактов с клубами МЛС и Саудовской Аравии.

Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за родной клуб на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету два гола и пять ассистов в 14 матчах во всех турнирах.