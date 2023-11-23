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    Мюллер может сменить «Баварию» на «Манчестер Юнайтед»

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    Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    Мюллер может перейти в «МЮ» в том случае, если не сумеет договориться о новом соглашении с «Баварией».

    34-летний хавбек хочет продолжать играть в футбол и участвовать в Лиге чемпионов как минимум до 2025 года, Мюллер уже отказался от крупных контрактов с клубами МЛС и Саудовской Аравии.

    Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за родной клуб на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету два гола и пять ассистов в 14 матчах во всех турнирах.

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