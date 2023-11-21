В 19:00 21.11.2023 Молдавия U21 и Гибралтар U21 начнут матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Молдавия U21 — Гибралтар U21

Последний матч между собой: Гибралтар U21 — Молдавия U21 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Молдавия U21»).

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