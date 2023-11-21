Дюков: Карпин не давал поводов усомниться в своей работе

Президент Российского футбольного союзапрокомментировал работу главного тренера сборной Россиив уходящем 2023 году.

«У нас с Валерием Георгиевичем подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Этот специалист не давал поводов усомниться в своей работе.

Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировали за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками. С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин», — приводит слова Дюкова Sport24.

Вчера сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 в домашнем товарищеском матче.