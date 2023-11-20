Молодежные сборные Нидерланды, Дания и Хорватия одержали победы

В группе С Нидерланды U21 уверенно победили в гостях Швецию U21 со счетом 4:2.
Дубль в составе победителей оформил Рюбен Ван Боммель (это сын Марко Ван Боммеля), также забивали Сонтье Хансен и Ноа Охайо.
За шведов отличились Себастьян Нанаси и Юаким Перссон.
После шести матчей Нидерланды лидируют с 18 очками. У шведов пока семь после пяти игр. В группе G прошли сразу два матча.
Беларусь U21 на своем поле уступила Хорватии U21 — 0:1. Единственный гол забил Марин Любичич.
А Греция U21 на своем поле была сильнее Португалии U21 со счетом 2:1.
За хозяев забивали Христос Цолис и Михалис Панагидис. За португальцев отличился Франсиско Консейсау.
Португалия осталась лидером группы G c 12 очками. Греция (11) — на втором. Хорватия (10) с 4 играми — третья. Беларусь (3) замыкает таблицу.
В группе I Уэльс U21 потерпел дома поражение от Дании U21 — 1:2.
На гол валлийца Чиана Эшфорда датчане ответили мячами Тобиаса Беха и Оливера Провстгарда.
Дания и Уэльс в своей группе лидируют с 8 очками.