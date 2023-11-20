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    • Молодежные сборные Нидерланды, Дания и Хорватия одержали победы
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    Молодежные сборные Нидерланды, Дания и Хорватия одержали победы

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    Подошли к концу очередные четыре матча отбора на молодежный чемпионат Европы-2024.

    Автор дубля за Нидерланды U21 Рюбен Ван Боммель
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    Автор дубля за Нидерланды U21 Рюбен Ван Боммель

    В группе С Нидерланды U21 уверенно победили в гостях Швецию U21 со счетом 4:2.

    Дубль в составе победителей оформил Рюбен Ван Боммель (это сын Марко Ван Боммеля), также забивали Сонтье Хансен и Ноа Охайо.

    За шведов отличились Себастьян Нанаси и Юаким Перссон.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Швеция U21 — Нидерланды U21 2:4
    Голы: 1:0 Sebastian Nanasi (36'), 1:1 Sontje Hansen (39'), 1:2 Рубен ван Боммел (65'), 1:3 Noah Ohio (90 + 2'), 2:3 Ноа Перссон (90 + 6'), 2:4 Рубен ван Боммел (90 + 7')

    После шести матчей Нидерланды лидируют с 18 очками. У шведов пока семь после пяти игр. В группе G прошли сразу два матча.

    Беларусь U21 на своем поле уступила Хорватии U21 — 0:1. Единственный гол забил Марин Любичич.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    Белоруссия U21 — Хорватия U21 0:1
    Гол: 0:1 Марин Любичич (84') Предупреждение: Ilya Maskalenchyk (73')

    А Греция U21 на своем поле была сильнее Португалии U21 со счетом 2:1.

    За хозяев забивали Христос Цолис и Михалис Панагидис. За португальцев отличился Франсиско Консейсау.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    Греция U21 — Португалия U21 2:1
    Голы: 0:1 Шику Консейсау (30'), 1:1 Христос Дзолис (31'), 2:1 Michail Panagidis (50')

    Португалия осталась лидером группы G c 12 очками. Греция (11) — на втором. Хорватия (10) с 4 играми — третья. Беларусь (3) замыкает таблицу.

    В группе I Уэльс U21 потерпел дома поражение от Дании U21 — 1:2.

    На гол валлийца Чиана Эшфорда датчане ответили мячами Тобиаса Беха и Оливера Провстгарда.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    Уэльс U21 — Дания U21 1:2
    Голы: 0:1 Tobias Bech (5'), 0:2 Oliver Provstgaard Nielsen (89'), 1:2 Cian Ashford (90 + 5')

    Дания и Уэльс в своей группе лидируют с 8 очками.

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