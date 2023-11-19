Габон и Алжир победили, Нигерия снова потеряла очки

Завершились три встречи африканского отбора на чемпионат мира 2026 года.

В группе F Габон на выезде обыграл Бурунди со счетом 2:1.

Голы в составе победителей забили полузащитник «Клермона» Джим Алленива и форвард «Лос-Анджелеса» Денис Буанга. В составе Бурунди отличился Абеди Бигиримана.

Габон захватил лидерство в своей группе с 6 очками. У Бурунди тоже есть в активе три балла.

В группе С снова грянула сенсация. Нигерия не смогла на выезде обыграть Зимбабве — 1:1.

Первыми открыли счет зимбабвийцы. Гол на счету Вальтера Мусоны. Лишь в середине второго тайма Келечи Ихеаначо сделал счет 1:1, но на большее сил уже не хватило.

После двух матчей у Нигерии и Зимбабве по два очка.

В группе G Алжир не испытал никаких проблем с Мозамбиком, обыграв его на выезде со счетом 2:0.

Голы в этом матче забивали полузащитники «Айнтрахта» Фарес Шаиби и «Фейенорда» Рамиз Зерруки.

Алжир после двух матчей имеет 6 очков. У Мозамбика на три меньше.