Габон и Алжир победили, Нигерия снова потеряла очки

В группе F Габон на выезде обыграл Бурунди со счетом 2:1.
Голы в составе победителей забили полузащитник «Клермона» Джим Алленива и форвард «Лос-Анджелеса» Денис Буанга. В составе Бурунди отличился Абеди Бигиримана.
Габон захватил лидерство в своей группе с 6 очками. У Бурунди тоже есть в активе три балла.
В группе С снова грянула сенсация. Нигерия не смогла на выезде обыграть Зимбабве — 1:1.
Первыми открыли счет зимбабвийцы. Гол на счету Вальтера Мусоны. Лишь в середине второго тайма Келечи Ихеаначо сделал счет 1:1, но на большее сил уже не хватило.
После двух матчей у Нигерии и Зимбабве по два очка.
В группе G Алжир не испытал никаких проблем с Мозамбиком, обыграв его на выезде со счетом 2:0.
Голы в этом матче забивали полузащитники «Айнтрахта» Фарес Шаиби и «Фейенорда» Рамиз Зерруки.
Алжир после двух матчей имеет 6 очков. У Мозамбика на три меньше.