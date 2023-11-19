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    Габон и Алжир победили, Нигерия снова потеряла очки

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Алжира Сборная Нигерии
    Завершились три встречи африканского отбора на чемпионат мира 2026 года.

    Полузащитник Алжира Фарес Шаиби
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    Полузащитник Алжира Фарес Шаиби

    В группе F Габон на выезде обыграл Бурунди со счетом 2:1.

    Голы в составе победителей забили полузащитник «Клермона» Джим Алленива и форвард «Лос-Анджелеса» Денис Буанга. В составе Бурунди отличился Абеди Бигиримана.

    Габон захватил лидерство в своей группе с 6 очками. У Бурунди тоже есть в активе три балла.

    В группе С снова грянула сенсация. Нигерия не смогла на выезде обыграть Зимбабве — 1:1.

    Первыми открыли счет зимбабвийцы. Гол на счету Вальтера Мусоны. Лишь в середине второго тайма Келечи Ихеаначо сделал счет 1:1, но на большее сил уже не хватило.

    После двух матчей у Нигерии и Зимбабве по два очка.

    В группе G Алжир не испытал никаких проблем с Мозамбиком, обыграв его на выезде со счетом 2:0.

    Голы в этом матче забивали полузащитники «Айнтрахта» Фарес Шаиби и «Фейенорда» Рамиз Зерруки.

    Алжир после двух матчей имеет 6 очков. У Мозамбика на три меньше.

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