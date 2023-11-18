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    Армения — Уэльс смотреть онлайн

    18.11.2023 в 17:00 начнется матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024 Армения — Уэльс

    Футбол Сборная Армении Сборная Уэльса
    В 17:00 18.11.2023 Армения и Уэльс начнут матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024.

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    Армения — Уэльс

    Последний матч между собой: Уэльс — Армения 2:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Уэльс»).

    Трансляция

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