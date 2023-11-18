Армения
Армяне имеют шансы зацепиться за 2-е место в группе. У них все еще есть шансы на выход в групповой этап, однако для этого команде нужно побеждать в оставшихся поединках.
Армения проиграла три последних матча. Сначала всухую уступила Хорватии (0:1), затем команда Петракова проиграла Латвии (0:2), после чего — Северной Македонии (1:3) в товарищеской встрече.
Коэффициенты матча Армения — Уэльс
Не побеждает армянская сборная уже четыре матча. При этом стоит отметить, что в рамках отбора на Евро, в июне, команда победила Уэльс (4:2).
Также Армения отметилась победой над Латвией (2:1) и ничьей с Турцией (1:1).
Уэльс
В 2023 году Уэльс провел шесть матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты, в целом, неплохие, ведь были добыты лишь три победы. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.
Это выразилось в вожделенную вторую позицию в группе квалификации, где третью строчку команда опережает по дополнительным показателям, а от первой позиции отстает на шесть пунктов.
Последний для «Драконов» матч вышел победным. На своем поле им удалось обыграть конкурента Хорватию (2:1), благодаря чему они и вышли на вторую позицию.
Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей при одном пропущенном мячей, так что гости способны увезти максимум баллов с Южного Кавказа.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех Армении оценивается в 4,10, ничья — в 3,54.
В трех последних матчах гости выиграли, тогда как хозяева — проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — Уэльс выиграет за 1,94.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти из восьми последних матчей Армении был реализован именно такой сценарий.