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    Обойдет ли Армения Уэльс?

    Армения — Уэльс. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Евро-2024 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Армения — Уэльс
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    Уэльс — фаворит матча
    18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Армении и Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Армения — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 18 Ноября 2023 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 17:00 Уэльс Уэльс
  • Кардифф
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    Армения

    Армяне имеют шансы зацепиться за 2-е место в группе. У них все еще есть шансы на выход в групповой этап, однако для этого команде нужно побеждать в оставшихся поединках.

    Армения проиграла три последних матча. Сначала всухую уступила Хорватии (0:1), затем команда Петракова проиграла Латвии (0:2), после чего — Северной Македонии (1:3) в товарищеской встрече.

    Коэффициенты матча Армения — Уэльс

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    Не побеждает армянская сборная уже четыре матча. При этом стоит отметить, что в рамках отбора на Евро, в июне, команда победила Уэльс (4:2).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Также Армения отметилась победой над Латвией (2:1) и ничьей с Турцией (1:1).

    Уэльс

    В 2023 году Уэльс провел шесть матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты, в целом, неплохие, ведь были добыты лишь три победы. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

    Это выразилось в вожделенную вторую позицию в группе квалификации, где третью строчку команда опережает по дополнительным показателям, а от первой позиции отстает на шесть пунктов.

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    • Последний для «Драконов» матч вышел победным. На своем поле им удалось обыграть конкурента Хорватию (2:1), благодаря чему они и вышли на вторую позицию.

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах и одной ничьей при одном пропущенном мячей, так что гости способны увезти максимум баллов с Южного Кавказа.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех Армении оценивается в 4,10, ничья — в 3,54.

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    В трех последних матчах гости выиграли, тогда как хозяева — проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Уэльс выиграет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти из восьми последних матчей Армении был реализован именно такой сценарий.

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    Армения — Уэльс: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Армения Уэльс?
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