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    Мактоминей о матче со сборной Грузии: Мы хотели просто играть, а соперник пытался влиять на арбитра

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Шотландии Сборная Грузии
    Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей раскритиковал игру национальной команды Грузии в матче квалификации Евро-2024 (2:2).

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    «Каждый матч на таком уровне имеет большое значение. Конечно, у них есть очень, очень хорошие игроки, но сегодня они вели себя позорно и пытались спровоцировать судью. Таков футбол, иногда он бывает таким. Не стоит расстраиваться, но это сложно. Наши игроки в раздевалке были расстроены, но я думаю, что от этих двух камбэков мы можем отталкиваться в дальнейшем.

    С людьми, которые притворяются, что травмированы, хотя на самом деле это не так, нужно что-то сделать. Сложно подобрать этому название, но когда вы весь вечер катаетесь по газону и плачете как дети — это не футбол.

    Мы хотели просто играть и показывать максимум. А другая команда часто пыталась влиять на арбитра», — сказал Мактоминей Sky Sports.

    Отмечается, что за весь матч арбитр показал 6 желтых карточек и зафиксировал 32 фола.

    После этого матча Шотландия занимает 2-е место в группе А с 16-ю очками в активе. Сборная уже обеспечила себе выход в основной этап Евро-2024.

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