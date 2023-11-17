Мактоминей о матче со сборной Грузии: Мы хотели просто играть, а соперник пытался влиять на арбитра

Полузащитник сборной Шотландиираскритиковал игру национальной команды Грузии в матче квалификации Евро-2024 (2:2).

«Каждый матч на таком уровне имеет большое значение. Конечно, у них есть очень, очень хорошие игроки, но сегодня они вели себя позорно и пытались спровоцировать судью. Таков футбол, иногда он бывает таким. Не стоит расстраиваться, но это сложно. Наши игроки в раздевалке были расстроены, но я думаю, что от этих двух камбэков мы можем отталкиваться в дальнейшем.

С людьми, которые притворяются, что травмированы, хотя на самом деле это не так, нужно что-то сделать. Сложно подобрать этому название, но когда вы весь вечер катаетесь по газону и плачете как дети — это не футбол.

Мы хотели просто играть и показывать максимум. А другая команда часто пыталась влиять на арбитра», — сказал Мактоминей Sky Sports.

Отмечается, что за весь матч арбитр показал 6 желтых карточек и зафиксировал 32 фола.

После этого матча Шотландия занимает 2-е место в группе А с 16-ю очками в активе. Сборная уже обеспечила себе выход в основной этап Евро-2024.