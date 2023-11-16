Испания уверенно победила Кипр, Шотландии ушла от поражения в матче с Грузией

Завершились две встречи отборочного раунда Евро-2024 в группе А.

Сборная Кипра на своем поле уступила сборной Испании со счетом 1:3.

Уже на пятой минуте матча счет открыл полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Передачу ему отдал Хоселу.

На 22-й минуте отличился Микель Оярсабаль, которому ассистировал Алехандро Гримальдо из «Байера».

Еще через шесть минут забил Хоселу, доведя счет до разгромного — 3:0.

Во втором тайме испанцы сбавили обороты и позволили киприотам забить гол престижа. Он на счету Костаса Пилеаса.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Кипр — Испания 1:3 Голы: 0:1 Ламин Ямал (5'), 0:2 Микель Оярсабаль (22'), 0:3 Хоселу (28'), 1:3 Костас Пилеас (75') Кипр: Йоэль Малль, Стелиос Андреу, Антреас Каро (Янис Кусулос, 66'), Константинос Лайфис, Николас Иоанну, Хараламбос Кириаку (Харалампос Харалампус, 46'), Андерсон Коррейя (Костас Пилеас, 46'), Александрос Гогич, Гектор Киприану (Данило Шполярич, 46'), Григорис Кастанос, Иоаннис Питтас (Андроникос Какулис, 60') Испания: Дэвид Райа, Алехандро Гримальдо, Пау Торрес, Робен Ле Норман (Давид Гарсия, 46'), Микель Оярсабаль (Родриго Рикельме, 40'), Микель Мерино (Алейш Гарсия, 46'), Мартин Субименди, Гави, Хесус Навас (Даниэль Карвахаль, 66'), Хоселу, Ламин Ямал (Ферран Торрес, 73') Предупреждения: Андерсон Коррейя (17'), Антреас Каро (59'), Янис Кусулос (77'), Родриго Рикельме (82'), Данило Шполярич (87')

В параллельном матче Грузия не смогла победить Шотландию, пропустив на последних минутах — 2:2.

Уже на 15-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет в матче с передачи Отара Какабадзе.

В начале второго тайма Скотт Мактоминей смог восстановить статус-кво, отличившись после паса Кенни Маклина.

Но спустя восемь минут снова забил полузащитник «Наполи», оформив дубль. Ему ассистировал полузащитник «Уотфорда» Георгий Чакветадзе.

Развязка в матче наступила на 90+3 минуте, когда Шотландия смогла уйти от поражения и пробиться в финальную часть Евро-2024.

Автором решающего гола Лоуренс Шанклэнд, а передачу ему отдал Стюарт Армстронг.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Грузия — Шотландия 2:2 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (15'), 1:1 Скотт МакТоминай (49'), 2:1 Хвича Кварацхелия (57'), 2:2 Лоуренс Шанклэнд (90 + 3') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Соломон Кверквелия, Гурам Кашия, Лука Лочошвили (Александре Каландадзе, 78'), Георгий Чакветадзе (Зурико Давиташвили, 78'), Ника Квеквескири (Анзор Меквабишвили, 69'), Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия, Леван Шенгелия (Ираклий Азаров, 72'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 69') Шотландия: Зандер Кларк, Грег Тайлер (Стюарт Армстронг, 79'), Скотт Маккена, Райан Портеус, Нэйтан Паттерсон (Энтони Ралстон, 79'), Райан Кристи (Льюис Фергюсон, 46'), Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор (Кенни Маклин, 46'), Линдон Дайкс (Лоуренс Шанклэнд, 86') Предупреждения: Нэйтан Паттерсон (8'), Райан Кристи (37'), Соломон Кверквелия (59'), Георгий Кочорашвили (82'), Хвича Кварацхелия (90'), Стюарт Армстронг (90 + 5')

После семи туров Испания и Шотландия набрали 18 и 16 очков и гарантировали себе участие в финале Евро-2024. У Грузии теперь 8 баллов, а Кипр замыкает таблицу группы А с 0.