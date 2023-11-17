В 20:30 17.11.2023 Австрия U21 и Франция U21 начнут матч в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Австрия U21 — Франция U21

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австрия U21» — «Франция U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Франция U21»).

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