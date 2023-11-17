Австрия U21 сыграет на своем поле с Францией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:30 мск. Австрия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия U21

Эта команда борется за 2 место в группе. Правда, старт в текущем отборе вышел не столь успешным: всего 4 очка в 3 матчах.

В трех сыгранных матчах Австрия U21 забила всего трижды. Зато оборона относительно надежна, дав сбой лишь 2 раза.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. Австрийцы уступили своим словенским сверстникам (0:1).

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В двух своих последних матчах команда проиграла. Да и вообще, победы молодым австрийцам даются крайне натужно.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой фавориту. Вот только соперник уж больно силен, да и собственных проблем громадье.

Франция U21

Молодые «трехцветные» уверенно лидируют в группе. В трех матчах взят максимум очков при разнице мячей 15:1.

Да и вообще, Франция U21 не должна иметь проблем с соперниками по группе. Французская молодежка считается одной из лучших в мире.

В своем последнем матче французы показали свою силу. Дома они буквально стерли с лица земли оборону киприотов (9:0).

Интересно, что единственный в истории поединок с австрийцами на этом молодежном уровне завершился поражением. Четыре года назад французская молодежка того созыва уступила со счетом 1:3.

Наверняка Франция U21 мотивирована продолжить свое мощное шествие. И уж точно гости будут активно атаковать с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции U21 предлагают — 1.63.

На викторию Австрии U21 дают — 5.00, ничья оценена — в 4.10.

Французы на голову сильнее соперника, и уж точно понесутся вперед с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Франции U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.