Австрия U21
Эта команда борется за 2 место в группе. Правда, старт в текущем отборе вышел не столь успешным: всего 4 очка в 3 матчах.
В трех сыгранных матчах Австрия U21 забила всего трижды. Зато оборона относительно надежна, дав сбой лишь 2 раза.
Коэффициенты матча Австрия U21 — Франция U21
Свой последний поединок команда провела неудачно. Австрийцы уступили своим словенским сверстникам (0:1).
В двух своих последних матчах команда проиграла. Да и вообще, победы молодым австрийцам даются крайне натужно.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой фавориту. Вот только соперник уж больно силен, да и собственных проблем громадье.
Франция U21
Молодые «трехцветные» уверенно лидируют в группе. В трех матчах взят максимум очков при разнице мячей 15:1.
Да и вообще, Франция U21 не должна иметь проблем с соперниками по группе. Французская молодежка считается одной из лучших в мире.
В своем последнем матче французы показали свою силу. Дома они буквально стерли с лица земли оборону киприотов (9:0).
Интересно, что единственный в истории поединок с австрийцами на этом молодежном уровне завершился поражением. Четыре года назад французская молодежка того созыва уступила со счетом 1:3.
Наверняка Франция U21 мотивирована продолжить свое мощное шествие. И уж точно гости будут активно атаковать с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции U21 предлагают — 1.63.
На викторию Австрии U21 дают — 5.00, ничья оценена — в 4.10.
Французы на голову сильнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа Франции U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.