В 20:00 16.11.2023 Мальта U21 и Казахстан U21 начнут матч в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Мальта U21 — Казахстан U21

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта U21» — «Казахстан U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Казахстан U21»).

Трансляция

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