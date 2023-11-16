Мальта U21
Мальта U21 является явным аутсайдером группы В. В четырех матчах квалификации молодые мальтийцы пропустили в свои ворота 13 мячей.
Правда, и оппонент также не набрал ни одного очка. Зато мальтийцы могут похвастаться одним забитым мячом в квалификации.
Коэффициенты матча Мальта U21 — Казахстан U21
Свой последний поединок команда провела достойно. Мальта U21 дала бой шотландским сверстникам (1:2).
Мальтийской молодежке победы даются крайне тяжело. Последняя зафиксирована еще год назад, когда удалось одолеть андоррцев (2:1).
И уж наверняка хозяева постараются добыть первые очки. Мальтийцы явно не будут отсиживаться в обороне.
Казахстан U21
Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Молодые казахи пока ни разу не отличились в текущей квалификации.
В трех сыгранных матчах Казахстан U21 трижды уступил. Причем пропустила команда в свои ворота 7 мячей.
Последний свой поединок казахская молодежка провела неудачно. Команда дома была разгромлена испанцами (0:4).
А вот бельгийским сверстникам удалось дать знатный бой. Казахстан U21 на выезде уступил лишь с минимальным счетом.
Наверняка Казахстан U21 постарается добыть три очка. Кого же еще обыгрывать, как не еще более скромных мальтийцев?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Казахстана U21 предлагают — 2.54.
На викторию Мальты U21 дают — 2.66, ничья оценена — в 3.42.
Казахстан U21 по игре выглядит монолитнее оппонента, плюс
Наш прогноз — Победа Казахстана U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.