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    Очередная коллизия молодых мальтийцев?

    Мальта U21 — Казахстан U21. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мальта U21 — Казахстан U21
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    Молодежная сборная Мальты
    Мальта U21 сыграет на своем поле с Казахстаном U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Мальта U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 16 Ноября 2023 года
    Мальта U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    •  Мальта U21 20:00 Казахстан U21 Казахстан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Мальта U21

    Мальта U21 является явным аутсайдером группы В. В четырех матчах квалификации молодые мальтийцы пропустили в свои ворота 13 мячей.

    Правда, и оппонент также не набрал ни одного очка. Зато мальтийцы могут похвастаться одним забитым мячом в квалификации.

    Коэффициенты матча Мальта U21 — Казахстан U21

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    Свой последний поединок команда провела достойно. Мальта U21 дала бой шотландским сверстникам (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Мальтийской молодежке победы даются крайне тяжело. Последняя зафиксирована еще год назад, когда удалось одолеть андоррцев (2:1).

    И уж наверняка хозяева постараются добыть первые очки. Мальтийцы явно не будут отсиживаться в обороне.

    Казахстан U21

    Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Молодые казахи пока ни разу не отличились в текущей квалификации.

    В трех сыгранных матчах Казахстан U21 трижды уступил. Причем пропустила команда в свои ворота 7 мячей.

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    • Последний свой поединок казахская молодежка провела неудачно. Команда дома была разгромлена испанцами (0:4).

    А вот бельгийским сверстникам удалось дать знатный бой. Казахстан U21 на выезде уступил лишь с минимальным счетом.

    Наверняка Казахстан U21 постарается добыть три очка. Кого же еще обыгрывать, как не еще более скромных мальтийцев?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Казахстана U21 предлагают — 2.54.

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    На викторию Мальты U21 дают — 2.66, ничья оценена — в 3.42.

    Казахстан U21 по игре выглядит монолитнее оппонента, плюс у мальтийцев имеются проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа Казахстана U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    Мальта U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия молодых мальтийцев?
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