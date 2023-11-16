Мальта U21 сыграет на своем поле с Казахстаном U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Мальта U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта U21

Мальта U21 является явным аутсайдером группы В. В четырех матчах квалификации молодые мальтийцы пропустили в свои ворота 13 мячей.

Правда, и оппонент также не набрал ни одного очка. Зато мальтийцы могут похвастаться одним забитым мячом в квалификации.

Коэффициенты матча Мальта U21 — Казахстан U21 1X2Новым игрокам 3.103.202.25Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела достойно. Мальта U21 дала бой шотландским сверстникам (1:2).

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Мальтийской молодежке победы даются крайне тяжело. Последняя зафиксирована еще год назад, когда удалось одолеть андоррцев (2:1).

И уж наверняка хозяева постараются добыть первые очки. Мальтийцы явно не будут отсиживаться в обороне.

Казахстан U21

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Молодые казахи пока ни разу не отличились в текущей квалификации.

В трех сыгранных матчах Казахстан U21 трижды уступил. Причем пропустила команда в свои ворота 7 мячей.

Последний свой поединок казахская молодежка провела неудачно. Команда дома была разгромлена испанцами (0:4).

А вот бельгийским сверстникам удалось дать знатный бой. Казахстан U21 на выезде уступил лишь с минимальным счетом.

Наверняка Казахстан U21 постарается добыть три очка. Кого же еще обыгрывать, как не еще более скромных мальтийцев?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Казахстана U21 предлагают — 2.54.

На викторию Мальты U21 дают — 2.66, ничья оценена — в 3.42.

Казахстан U21 по игре выглядит монолитнее оппонента, плюс у мальтийцев имеются проблемы с надежностью тылов .

Наш прогноз — Победа Казахстана U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.