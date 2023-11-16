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    Лихтенштейн — Португалия смотреть онлайн

    16.11.2023 в 22:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J Лихтенштейн — Португалия

    Футбол Сборная Лихтенштейна Сборная Португалии
    В 22:45 16.11.2023 Лихтенштейн и Португалия начнут матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J.

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    Лихтенштейн — Португалия

    Последний матч между собой: Португалия — Лихтенштейн 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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