Израиль — Швейцария: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

Подошел к концу матч 7-го тура в группе I между сборными. Он завершился вничью 1:1. Игра проходила на нейтральном поле в Венгрии.

Сборная Швейцарии играла намного активнее, создала больше моментов, чаще била по воротам и владела мячом, но смогла воплотить свое преимущество в забитый мяч лишь на 36-й минуте.

Автором гола стал 25-летний полузащитник немецкого «Аугсбурга» Рубен Варгас. Передачу ему отдал другой представитель Бундеслиги Эдмилсон Фернандеш из «Майнца».

Во втором тайме Швейцария спокойно оборонялась и долго не позволяла ничего создать сопернику. Но на 89-й минуте не досмотрела за одной из атак израильтян, которую точным ударом завершил форвард «Гранады» Шон Вайсман.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I Израиль — Швейцария 1:1 Голы: 0:1 Рубен Варгас (36'), 1:1 Шош-Зальман Вайссман (88') Израиль: Омри Глазер, Элазар Даса (Эран Захави, 65'), Раз Шломо, Шон Гольдберг, Офир Давидзада, Рамзи Сафури (Габи Каниховски, 46'), Нета Лави (Дан Глазер, 65'), Мохаммад Абу Фани, Анан Халаили (Шош-Зальман Вайссман, 81'), Дор Тургеман, Идан Горно (Оскар Глоч, 65') Швейцария: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Цедрик Цезигер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Денис Закария, Ремо Фройлер, Эдмилсон Фернандеш, Рубен Варгас (Ренато Штеффен, 77'), Ноа Окафор (Анди Зачири, 69'), Зеки Мохамед Амдуни (Дан Ндой, 69') Предупреждения: Мохаммад Абу Фани (25'), Рамзи Сафури (26'), Денис Закария (45'), Офир Давидзада (53'), Анди Зачири (80'), Мануэль Аканджи (90 + 2'), Ренато Штеффен (90 + 3') Удаление: Эдмилсон Фернандеш (90 + 4')

После этой победы у сборной Швейцарии стало 16 очков, она еще гарантировала себе попадание в финальную часть Евро-2024. У Израиля еще остаются шансы попасть туда. Сейчас у сборной 12 очков, у еще одного соперника Румынии 16 баллов.