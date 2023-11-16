Греция U21 — Фарерские острова U21
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Прогноз на матч
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция U21» — «Фарерские острова U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Греция U21»).
Трансляция
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