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    Греция U21 — Фарерские острова U21 смотреть онлайн

    16.11.2023 в 17:00 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Греция U21 — Фарерские острова U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 17:00 16.11.2023 Греция U21 и Фарерские острова U21 начнут матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Греция U21 — Фарерские острова U21

    Смотреть онлайн

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

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