В 17:00 16.11.2023 Греция U21 и Фарерские острова U21 начнут матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Греция U21 — Фарерские острова U21

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция U21» — «Фарерские острова U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Греция U21»).

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