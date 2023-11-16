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    Молодые эллины забьют и… пропустят

    Греция U21 — Фарерские острова U21. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Греция U21 — Фарерские острова U21
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    Молодежная сборная Греции
    Греция U21 сыграет на своем поле с Фарерскими островами U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 16 Ноября 2023 года
    Греция U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    •  Греция U21 17:00 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
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    Греция U21

    Греки все еще борются за 2 место в группе. Португальцев им явно не догнать, а вот с хорватами посоревноваться реально.

    Правда, на данный момент Греция U21 занимает лишь 4 место в группе. Молодые эллины набрали всего 5 очков в 4 матчах.

    Коэффициенты матча Греция U21 — Фарерские острова U21

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  • 1.235.6011.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Греция U21 пропустила два безответных мяча от португальских сверстников.

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    А вот в поединке с хорватами греческая молодежка довольствовалась лишь ничьей (2:2). Да и забила команда лишь 4 мяча в 4 матчах квалификации.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. В случае победы греки могут подняться, как минимум, на 3 строчку.

    Фарерские острова U21

    Эта команда на молодежном уровне выглядит неплохо. Фарерцы сейчас третьи в своем секстете, набрав 7 очков в 4 матчах.

    В четырех сыгранных матчах Фарерские острова U21 забили 8 мячей. Правда, в свои ворота пропущено столько же.

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    • Последний свой поединок фарерская молодежка провела удачно. Команда на выезде минимально одолела андоррцев.

    А вот хорватам фарерцы уступили (2:4). Зато удалось переиграть молодежную сборную Белоруссии (3:2).

    Наверняка Фарерские острова U21 постараются разжиться очками. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Греции U21 предлагают — 1.35.

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    На викторию Фарерских островов U21 дают — 8.45, ничья оценена — в 5.00.

    Фарерские острова U21 вполне способны прибавить, тогда как у греков явные проблемы в плане реализации.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.

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    Греция U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые эллины забьют и… пропустят
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