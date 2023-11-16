Греция U21 сыграет на своем поле с Фарерскими островами U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция U21

Греки все еще борются за 2 место в группе. Португальцев им явно не догнать, а вот с хорватами посоревноваться реально.

Правда, на данный момент Греция U21 занимает лишь 4 место в группе. Молодые эллины набрали всего 5 очков в 4 матчах.

Коэффициенты матча Греция U21 — Фарерские острова U21 1X2Новым игрокам 1.235.6011.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Греция U21 пропустила два безответных мяча от португальских сверстников.

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А вот в поединке с хорватами греческая молодежка довольствовалась лишь ничьей (2:2). Да и забила команда лишь 4 мяча в 4 матчах квалификации.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. В случае победы греки могут подняться, как минимум, на 3 строчку.

Фарерские острова U21

Эта команда на молодежном уровне выглядит неплохо. Фарерцы сейчас третьи в своем секстете, набрав 7 очков в 4 матчах.

В четырех сыгранных матчах Фарерские острова U21 забили 8 мячей. Правда, в свои ворота пропущено столько же.

Последний свой поединок фарерская молодежка провела удачно. Команда на выезде минимально одолела андоррцев.

А вот хорватам фарерцы уступили (2:4). Зато удалось переиграть молодежную сборную Белоруссии (3:2).

Наверняка Фарерские острова U21 постараются разжиться очками. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Греции U21 предлагают — 1.35.

На викторию Фарерских островов U21 дают — 8.45, ничья оценена — в 5.00.

Фарерские острова U21 вполне способны прибавить, тогда как у греков явные проблемы в плане реализации.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.