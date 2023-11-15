ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
    Все новости спорта

    СМИ: УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов УЕФА Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    УЕФА рассматривать возможность участия клуба из Саудовский Аравии «Аль-Наср» в европейской Лиге чемпионов.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.

    Согласно его информации, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, в которой играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

    Напомним, формат Лиги чемпионов будет изменен с 2024 года. Количество команд увеличится с 24 до 36, групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждый клуб проведет как минимум десять матчей с десятью разными командами, пять — на своем поле и пять — на чужом.

    «Аль-Наср» после 13 туров занимает второе место в Премьер-лиге. В Азиатской ЛЧ команда лидирует в группе E по итогам четырех игр, одержав во всех победы

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры