СМИ: УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов

УЕФА рассматривать возможность участия клуба из Саудовский Аравии «Аль-Наср» в европейской Лиге чемпионов.

Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.

Согласно его информации, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, в которой играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

Напомним, формат Лиги чемпионов будет изменен с 2024 года. Количество команд увеличится с 24 до 36, групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждый клуб проведет как минимум десять матчей с десятью разными командами, пять — на своем поле и пять — на чужом.

«Аль-Наср» после 13 туров занимает второе место в Премьер-лиге. В Азиатской ЛЧ команда лидирует в группе E по итогам четырех игр, одержав во всех победы