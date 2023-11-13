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    Кержаков уволен из «Спартака» Субботицы

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    По данным официального сайта «Спартака» Субботицы, контракт с главным тренером Александром Кержаковым был расторгнут по обоюдному согласию.

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    «Александр Кержаков больше не является тренером "Спартака" Суботица. На состоявшейся сегодня встрече футбольный клуб "Спартак" и тренер Александр Кержаков расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса.

    Изменение в тренерском штабе в данный момент будет лучшем решением для клуба. "Спартак" благодарит Александра Кержакова за сотрудничество», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

    40-летний Александр Кержаков возглавил сербский клуб летом этого года. Сейчас «Спартак» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В семи последних играх у команды всего одна победа. До этого он тренировал «Томь» и «Нижний Новгород».

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