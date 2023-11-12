В 21:30 12.11.2023 РБ Лейпциг и Фрайбург начнут матч в футбольной Бундеслиге.

РБ Лейпциг — Фрайбург

Последний матч между собой: Фрайбург — РБ Лейпциг 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «РБ Лейпциг»).

Трансляция

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