«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своего потенциала. «Быки» пока только шестые в турнирной таблице.

Зато оборона команды действует надежно. В 10 матчах в воротах «РБ Лейпциг» побывало всего 9 мячей.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.455.006.70Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» потерпел поражение. Команда уступила «Майнцу» со счетом 0:2.

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После того «быки» провели успешный поединок в Лиге чемпионов. Команда переиграла «Црвену Звезду» (2:1).

И уж наверняка хозяева намерены подтянуться поближе к лидерам. Вот только отчетную встречу пропустит форвард Тимо Вернер.

«Фрайбург»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Текущая восьмая позиция уж точно не радует, да и с реализацией беда.

В 10 матчах игроки команды отличились всего 13 голами. А вот пропускает «Фрайбург» частенько: 19 мячей.

Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Фрайбург» в Лиге Европы учинил разгром «Бачке-Топола» (5:0).

До того команда расписала боевую мировую с «Боруссией» М (3:3). Да и из Кубка Германии «Фрайбург» позорно вылетел, уступив «Падерборну» (1:3).

Наверняка «Фрайбург» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Правда, три последних очных встречи с «быками» завершились для команды поражениями.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.49.

На викторию «Фрайбурга» дают — 6.83, ничья оценена — в 5.03.

«РБ Лейпциг» стремится приблизиться к лидерам , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.