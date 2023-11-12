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    «Быки» забодают «Фрайбург»

    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Бундеслига, 12 ноября 2023 года

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    «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Ноября 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «РБ Лейпциг»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своего потенциала. «Быки» пока только шестые в турнирной таблице.

    Зато оборона команды действует надежно. В 10 матчах в воротах «РБ Лейпциг» побывало всего 9 мячей.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург

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    В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» потерпел поражение. Команда уступила «Майнцу» со счетом 0:2.

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    После того «быки» провели успешный поединок в Лиге чемпионов. Команда переиграла «Црвену Звезду» (2:1).

    И уж наверняка хозяева намерены подтянуться поближе к лидерам. Вот только отчетную встречу пропустит форвард Тимо Вернер.

    «Фрайбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Текущая восьмая позиция уж точно не радует, да и с реализацией беда.

    В 10 матчах игроки команды отличились всего 13 голами. А вот пропускает «Фрайбург» частенько: 19 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Фрайбург» в Лиге Европы учинил разгром «Бачке-Топола» (5:0).

    До того команда расписала боевую мировую с «Боруссией» М (3:3). Да и из Кубка Германии «Фрайбург» позорно вылетел, уступив «Падерборну» (1:3).

    Наверняка «Фрайбург» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Правда, три последних очных встречи с «быками» завершились для команды поражениями.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 6.83, ничья оценена — в 5.03.

    «РБ Лейпциг» стремится приблизиться к лидерам, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» забодают «Фрайбург»
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