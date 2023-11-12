В 02:00 12.11.2023 Хьюстон Динамо и Реал Солт Лэйк начнут матч в плей-офф MLS.

Хьюстон Динамо — Реал Солт Лэйк

Последний матч между собой: Реал Солт Лэйк — Хьюстон Динамо 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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