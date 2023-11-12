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    «Динамо» и «Тюмень» одержали уверенные победы

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    Завершились два матча 18-го тура Первой лиги.

    Тренер «Динамо» Курбан Бердыев
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    Тренер «Динамо» Курбан Бердыев

    В первой игре махачкалинское «Динамо» уверенно обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    На 12-й минуте счет открыл форвард Сердер Сердеров.

    В начале второго тайма преимущество «Динамо» до двух мячей увеличил центральный защитник Владислав Ковачевич.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — СКА-Хабаровск 2:0
    Голы: 1:0 Serderov S. (12'), 2:0 Владимир Ковачевич (47') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S. СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Томас Рукас, Юрий Бавин, Илья Петров, Саид Алиев, Альбек Гонгапшев, Sugrobov V., Begun D., Simonyan A. Предупреждения: Alibekov M. (8'), Максим Храмцов (40'), Самину Абдуллахи (50')

    После этой победы у команды Курбана Бердыева стало 34 очка, она пока занимает второе место. «СКА-Хабаровск» лишь на 10-й строчке с 22 очками.

    В параллельном матче «Тюмень» победила «Кубань» — 3:0. Команда Игоря Меньшикова не пропускает уже пять матчей

    В конце первого тайма капитан хозяев Александр Коротаев вывел свою команду вперед.

    На 55-й минуте защитник Руслан Байтуков сделал счет 2:0.

    Точку в матче на исходе основного времени поставил хавбек Андреа Чуканов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Кубань 3:0
    Голы: 1:0 Korotaev A. (41'), 2:0 Baytukov R. (55'), 3:0 Андреа Чуканов (81') Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. Кубань: Дмитрий Терновский, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Игорь Безденежных, Валерий Чуперка, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Илья Грузнов, Kenfack O., Reichmen B., Zhilov I.

    «Тюмень» после этой победы вышла пока на первое место в турнирной таблице с 35 очками. «Кубань» продолжает находиться в зоне вылета с 16 баллами.

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