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    Заир-Эмери — самый молодой игрок сборной Франции с 1914 года

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    Стал известен состав сборной Франции на товарищеские матчи, которые пройдут в ноябре этого года.

    Варрен Заир-Эмери
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    Варрен Заир-Эмери

    Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

    Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Уильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

    Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юсуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ);

    Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все — ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

    Отмечается, что полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери впервые вызван в сборную Франции в возрасте 17-и лет 8-и месяцев и 1-го дня. Тем самым, игрок стал самым молодым игроком национальной команды с 1914-го года.

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  • 05/11/2023

    • Напомним, что сборная Франции сыграет с Гибралтаром 18-го ноября, а с Грецией — 21-го числа.

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