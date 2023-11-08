Гладилин: В составе сборной России нет очевидных лидеров

Экс-футболиствысказался о составе сборной России на очередной сбор национальный команды.

«Тренерский штаб очень тщательно следит за игроками. Они сами работают в чемпионате, регулярно получают информацию, матчи хорошо транслируются.

Даже не надо кого-то посылать на игры, чтобы посмотреть какого-то конкретного игрока. А выделять кого-то из "сборников" сейчас смысла нет, потому что нет очевидных лидеров.

Если игрок попадает в стартовый состав и показывает себя, то имеет шансы попасть в сборную. Но матч ни к чему не обязывает, и Карпин дает возможности всем и смотрит варианты на будущее», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что в ноябрьскую паузу сборная России встретится с Кубой в рамках товарищеского поединка 20-го ноября.