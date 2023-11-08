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    Гладилин: В составе сборной России нет очевидных лидеров

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о составе сборной России на очередной сбор национальный команды.

    Валерий Гладилин
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    Валерий Гладилин

    «Тренерский штаб очень тщательно следит за игроками. Они сами работают в чемпионате, регулярно получают информацию, матчи хорошо транслируются.

    Даже не надо кого-то посылать на игры, чтобы посмотреть какого-то конкретного игрока. А выделять кого-то из "сборников" сейчас смысла нет, потому что нет очевидных лидеров.

    Если игрок попадает в стартовый состав и показывает себя, то имеет шансы попасть в сборную. Но матч ни к чему не обязывает, и Карпин дает возможности всем и смотрит варианты на будущее», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

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