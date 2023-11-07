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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
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    «Шахтер» сенсационно победил «Барселону»

    «Шахтер» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» в гостях уступила «Шахтеру» со счетом 0:1.

    «Шахтер»
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    «Шахтер»

    Автором единственного гола стал Даниил Сикан. Он отличился с передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Шахтёр Д — Барселона 1:0
    Гол: 1:0 Даниил Сикан (40') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Георгий Гочолеишвили, Тарас Степаненко (Егор Назарина, 72'), Александр Зубков, Дмитрий Игоревич Крыськив, Георгий Судаков, Невертон (Марьян Швед, 90'), Даниил Сикан (Кевин Келси, 62') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо (Алекс Бальде, 59'), Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Жоау Канселу, Гави (Фермин Лопес, 81'), Ориоль Ромеу Видаль (Педри, 59'), Илкай Гюндоган, Ферран Торрес (Жоау Фелиш, 59'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ламин Ямал, 59') Предупреждения: Рональд Араухо (45 + 2'), Невертон (90 + 7')

    «Барселона» с 9 очками продолжает лидировать в группе H. «Шахтер» (6 очков) остается третьим в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.

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