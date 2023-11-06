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    Семин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о предстоящей встрече «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров, опережая «Зенит» на два очка.

    «Предсказать исход матча сложно. Встретятся две команды, которые действительно являются настоящими лидерами.

    В последних матчах "Зенит" улучшил свою игру. Предстоит сложный матч. Победит тот, кто лучше подготовится к игре и чьи игроки будут в лучшей форме.

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    • По уровню составов команды равноценны. По крайней мере, "Краснодар" ни в чём не уступает Зениту», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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