Семин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»

Известный тренервысказался о предстоящей встречев РПЛ.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров, опережая «Зенит» на два очка.

«Предсказать исход матча сложно. Встретятся две команды, которые действительно являются настоящими лидерами.

В последних матчах "Зенит" улучшил свою игру. Предстоит сложный матч. Победит тот, кто лучше подготовится к игре и чьи игроки будут в лучшей форме.

По уровню составов команды равноценны. По крайней мере, "Краснодар" ни в чём не уступает Зениту», — приводит слова Семина «Чемпионат».