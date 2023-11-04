«Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 0:4, обзор голов

всухую обыграла дортмундскую(4:0) в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый гол мюнхенцы забили уже на 4-й минуте встречи. Защитник команды Деотшанкюль Юпамекано после подачи углового выпрыгнул выше всех и забил гол головой — 1:0.

Спустя всего 5 минут форвард «Баварии» Гарри Кейн после гениальной передачи от Лероя Зане отправил мяч в пустые ворота — 2:0.

На 72-й минуте «Бавария» забила 3-й гол. Все тот же Кейн оформил дубль. Для форварда все сделал Кингсли Коман, который выкатил мяч англичанину на пустой угол ворот.

Уже на 90+3-й минуте Кейн вышел один на один с голкипером соперника, обвел его и покатил мяч в пустые ворота — хет-трик!

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Бавария 0:3 Голы: 0:1 Деотшанкюль Юпамекано (4'), 0:2 Гарри Кейн (9'), 0:3 Гарри Кейн (72') Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Салих Озкан (Феликс Нмеча, 57'), Мариус Вольф (Никлас Зюле, 46'), Марсель Забитцер, Дониелл Мален (Карим Адейеми, 57'), Марко Ройс, Юлиан Брандт (Юссуфа Мукоко, 67'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 79') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Александар Павлович, 60'), Ким Мин Джэ, Нуссайр Мазрауи, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Кингсли Коман Предупреждения: Лерой Зане (22'), Thomas Tuchel (43'), Матс Хуммельс (61'), Юлиан Рюэрсон (74'), Марсель Забитцер (76'), Конрад Лаймер (85')

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 26-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 4-й позиции (21 балл).