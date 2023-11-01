Зиньковский: Хотели дома хорошо сыграть, порадовать дома болельщиков. Не получилось

Полузащитник московскогоподелился мнением о матче с(2:3) в Кубке России.

«Хотели дома хорошо сыграть, порадовать дома болельщиков. Не получилось. Зрелищная игра зато получилась: голы, пенальти, отмены голов. Всё было в этой игре.

"Краснодару" нужно было выигрывать, чтобы попасть в двойку. Они взвинтили темп, или повезло, что быстро забили. Дальше нам нужно было отыгрываться.

Начали сдерживать Соболева? Не видел, но он парень нервный немного. Мог и заработать вторую жёлтую в этом моменте. Эмоции.

Я посмотрел пенальти Соболева. Тяжёлый момент. Вроде половина ноги была за мячом, показалось что не коснулся. Может, проскользнула. На самом деле интересно. Думаю, многие будут разбирать этот момент», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.