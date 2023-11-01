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    Зиньковский: Хотели дома хорошо сыграть, порадовать дома болельщиков. Не получилось

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    Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о матче с «Краснодаром» (2:3) в Кубке России.

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    «Хотели дома хорошо сыграть, порадовать дома болельщиков. Не получилось. Зрелищная игра зато получилась: голы, пенальти, отмены голов. Всё было в этой игре.

    "Краснодару" нужно было выигрывать, чтобы попасть в двойку. Они взвинтили темп, или повезло, что быстро забили. Дальше нам нужно было отыгрываться.

    Начали сдерживать Соболева? Не видел, но он парень нервный немного. Мог и заработать вторую жёлтую в этом моменте. Эмоции.

    Я посмотрел пенальти Соболева. Тяжёлый момент. Вроде половина ноги была за мячом, показалось что не коснулся. Может, проскользнула. На самом деле интересно. Думаю, многие будут разбирать этот момент», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

    «Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.

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