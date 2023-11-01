Ташуев: У нас был достаточно серьезный разговор в раздевалке

Главный тренерподвел итог матча против(0:2) в Кубке России.

«Не получилось выиграть. У нас был достаточно серьезный разговор в раздевалке. Не буду говорить подробности, но скажу, что у "Факела" есть своя изюминка, и мы ее лишились в первом тайме. Её не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли — это понятно, но в то же время получили хороший анализ. Пока я не до конца знаю некоторых ребят, кто мало играл.

Игра очень полезная. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов. Теперь я примерно понимаю, who is who, и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Нужный и полезный матч. Сегодня мы расстроили болельщиков», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, «Сочи» набрал 8 очков и поднялся на третье место в группе А. У «Факела» 6 баллов и последняя строчка. Сочинцы шагнули в плей-офф Пути регионов, а воронежцы покинули турнир.