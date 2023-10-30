Последний матч между собой: Гранада — Вильярреал 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.26.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гранада»).
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