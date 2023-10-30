«Гранада» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в десяти матчах добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

Команда смогла пятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 25 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь шесть очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на два пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка».

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В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

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В последней игре подопечные Пако Лопеса проиграли «Осасуне» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Барселоной» (2:2), «Альмерией» (3:3) и «Бетисом» (1:1). Перед этим же команда проиграла сразу три игры — «Лас-Пальмасу» (0:1), «Жироне» (2:4) и «Реалу Сосьедад» (3:5).

«Вильярреал»

Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» в десьти матчах проиграла пять, а выиграла только два, трижды сыграв вничью.

В итоге коллектив сейчас имеет в своем активе девять очков и занимает только четырдцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» смог двенадцать раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых шестнадцать мячей. Команда только на три пункта опережает зону вылета.

Неудачный старт привел к смене главного тренера. На смену Кике Сетьену пришел Пачета. Испанцы также проиграли свой первый матч Лиги Европы, на выезде уступив «Панатинаикосу» (0:2), но затем дома переиграли «Ренн» (1:0). Команда все равно остается претендентом на выход из группы.

В последней игре «Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0), до этого было поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничейный исход в противостоянии с «Хетафе» (0:0). Последняя победа в Примере была еще 17 сентября в поединке с «Альмерией» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают поставить за 2.26.

На викторию «Гранады» дают 3.15, ничья оценена в 3.60.

Прогноз: победа «Вильярреала», который должен, наконец, взять три очка.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.