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    Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?

    «Гранада» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Примера, 30 октября 2023 года

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    «Вильярреал»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в десяти матчах добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

    Команда смогла пятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 25 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь шесть очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на два пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка».

    Коэффициенты матча Гранада — Вильярреал

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    В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре подопечные Пако Лопеса проиграли «Осасуне» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Барселоной» (2:2), «Альмерией» (3:3) и «Бетисом» (1:1). Перед этим же команда проиграла сразу три игры — «Лас-Пальмасу» (0:1), «Жироне» (2:4) и «Реалу Сосьедад» (3:5).

    «Вильярреал»

    Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» в десьти матчах проиграла пять, а выиграла только два, трижды сыграв вничью.

    В итоге коллектив сейчас имеет в своем активе девять очков и занимает только четырдцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» смог двенадцать раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых шестнадцать мячей. Команда только на три пункта опережает зону вылета.

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    • Неудачный старт привел к смене главного тренера. На смену Кике Сетьену пришел Пачета. Испанцы также проиграли свой первый матч Лиги Европы, на выезде уступив «Панатинаикосу» (0:2), но затем дома переиграли «Ренн» (1:0). Команда все равно остается претендентом на выход из группы.

    В последней игре «Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0), до этого было поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничейный исход в противостоянии с «Хетафе» (0:0). Последняя победа в Примере была еще 17 сентября в поединке с «Альмерией» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают поставить за 2.26.

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    На викторию «Гранады» дают 3.15, ничья оценена в 3.60.

    Прогноз: победа «Вильярреала», который должен, наконец, взять три очка.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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    «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?
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