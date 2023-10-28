«СКА-Хабаровск» продлил серию поражений «Ленинградца»

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Авторами забитых мячей в составе хабаровской команды стали Саид Алиев (4-я минута) и Тимофей Шипунов (41).
В составе гостей отличился Владислав Микушин (33).
«Ленинградец» проиграл четвертый матч подряд.
«СКА-Хабаровск» занимает в турнирной таблице седьмое место — 22 очка. «Ленинградец» находится на 16-й строчке — 14 очков.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Ленинградец 2:1
Голы: 1:0 Саид Алиев (4'), 1:1 Владислав Микушин (33'), 2:1 Тимофей Шипунов (41') СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Вячеслав Подберёзкин, Тимофей Шипунов, Саид Алиев, Sugrobov V., Simonyan A. Ленинградец: Андрей Хитяев, Владислав Микушин, Кирилл Колесниченко, Zaytsev A., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kaptilov V., Kazakov R., Kudryavtsev R., Rozmanov N. Предупреждение: Даниил Корнюшин (90+4')