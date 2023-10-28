Примера. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Жирона» одолела «Сельту», а «Атлетико» примет «Алавес»

Матчи 11-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 27 по 30 октября.

«Жирона» — «Сельта» 1:0

«Жирона» одержала минимальную победу над «Сельтой» (1:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера контролировал мяч у штрафной площади, а затем неожиданно пробил. Этот удар оказался голевым.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Сельта 1:0 Гол: 1:0 Янхель Эррера (90 + 1') Предупреждения: Ян Коуту (45 + 7'), Кевин Васкес (55'), Кристиан Стуани (77'), Унай Нуньес (77'), Хуанпе (82')

После этого матча «Жирона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Сельта» — на 18-й позиции (6 баллов).

«Альмерия» — «Лас-Пальмас»

суббота, 28 октября, 15:00 мск

«Барселона» — «Реал»

суббота, 28 октября, 17:15 мск

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«Мальорка» — «Хетафе»

суббота, 28 октября, 19:30 мск

«Кадис» — «Севилья»

суббота, 28 октября, 22:00 мск

«Реал Бетис» — «Осасуна»

воскресенье, 29 октября, 16:00 мск

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»

воскресенье, 29 октября, 18:15 мск

«Атлетик» — «Валенсия»

воскресенье, 29 октября, 20:30 мск

«Атлетико» — «Алавес»

воскресенье, 29 октября, 23:00 мск

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«Гранада» — «Вильярреал»

понедельник, 30 октября, 23:00 мск