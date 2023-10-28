В 17:00 28.10.2023 Борнмут и Бёрнли начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Борнмут — Бёрнли

Последний матч между собой: Борнмут — Бёрнли 2:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бёрнли»).

Трансляция

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