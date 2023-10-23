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    Сычев заявил, что не удивлен лидерству «Краснодара»

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    Экс-игрок «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев считает, что «Краснодар» по делу занимает первое место в РПЛ.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Меня вообще не удивляет лидерство "Краснодара". Учитывая тренерские идеи Владимира Ивича, это вполне объективная картина. Состав точечно укрепился очень сильными футболистами.

    Команда играет в прагматичный футбол и показывает результат. Конечно, не без доли везения. Но это нормальная история для команд. "Краснодар" выглядит очень целостно, их первое место вполне оправданно.

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    Амбиции у "Краснодара" точно есть, я давно знаю владельца клуба Сергея Николаевича Галицкого. А дальше — чемпион складывается из нюансов. Тут особенно важна психология.

    Быть на первом месте очень непросто, когда ты идешь под давлением, показывая при этом свой привычный футбол на протяжении всего года. И соперники будут на тебя реагировать совсем иначе, когда ты — лидер», — заявил Сычев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 матчей у «Краснодара» 28 очков, он единственная команда, которая еще не проигрывала в этом сезоне. На втором месте идет «Зенит», у него 23 очка. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» с 21 очками.

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