«Вильярреал» — «Алавес»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 10-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 48-й минуте встречи. Отличился нападающий «Алавеса» Саму Омородион.

На 65-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Форвард «Вильярреала» Херар Морено уверенно пробил с точки — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Алавес 1:1 Голы: 0:1 Samuel Omorodion (48'), 1:1 Херар Морено (пенальти) (65') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Айсса Манди (Adria Altimira, 54'), Рауль Альбиоль, Хорхе Куэнка, Кико Фемения (Рамон Терратс, 75'), Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 54'), Сантьяго Комесанья (Илиас Акомах, 75'), Даниэль Парехо (Бен Бреретон, 86'), Этьен Капу, Херар Морено, Александр Сёрлот Алавес: Антонио Сивера, Алекс Солас (Науэль Тенаглия, 78'), Рубен Дуарте, Александар Седлар, Абдель Абкар, Андони Горосабель (Ксебер Алькаин, 90'), Хон Гуриди, Андер Гевара (Рафа Марин, 90'), Антонио Бланко, Луис Риоха (Абде Реббах, 90'), Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 88') Предупреждения: Альфонсо Педраса (9'), Андер Гевара (14'), Александр Сёрлот (23'), Антонио Сивера (33'), Кико Фемения (35'), Абдель Абкар (36'), Сантьяго Комесанья (58')

После этого матча «Вильярреал» занимает 14-е место в таблице Примеры с 9-ю очками в активе. «Алавес» — на 16-й позиции с тем же количеством очков.