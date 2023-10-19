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    Арсенал Тула — Родина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Арсенал Тула — Родина: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 19:00 19.10.2023 Арсенал Тула и Родина начнут матч в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: Арсенал Тула — Родина 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Родина». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Арсенал Тула»).

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