В 19:00 19.10.2023начнут матч в кубке России по футболу.

Последний матч между собой: Арсенал Тула — Родина 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Родина». Коэффициент ставки — 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Арсенал Тула»).

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