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    «Манчестер Сити» намерен подписать Крооса следующим летом

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос будущим летом может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    Трансфер может быть бесплатным для «горожан», так как летом 2024 года у немца завершается соглашение с мадридским клубом.

    Отмечается, что «Манчестер Сити» готов платить Кроосу 15 миллионов евро за сезон.

    В переходе Тони заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, под руководством которого футболист уже играл в «Баварии» в сезоне 2013-14.

    Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В этом сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 11 матчах за клуб во всех турнирах.

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