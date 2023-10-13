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    Германия U21 в ярком матче одолела Болгарию U21, Франция U21 была сильнее Боснии U21

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    Подошли к концу еще две встречи молодежного Евро-2025.

    Автор хет-трика Юссуфа Мукоко
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    Автор хет-трика Юссуфа Мукоко

    В группе D Болгария U21 и Германия U21 выдали голевую перестрелку, которая завершилась победой немецкой молодежки со счетом 3:2.

    Хет-триком в ее составе отметился форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

    За сборную Болгарии забивали Станислав Шопов и Никола Илиев.

    После двух матчей Германия U21 возглавляет группу с шестью очками, у Болгарии U21 четыре балла, но на игру больше.

    В параллельной игре встречались представители группы Н Босния и Герцеговина U21 и Франиция U21. В уже добавленное время победу вырвали французы — 2:1.

    Голы в составе победителей забивали Райан Шерки и Арно Калимуэндо. За боснийцев единственный мяч на счету Адмир Бристрич.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    Босния и Герцеговина U21 — Франция U21 1:2
    Голы: 1:0 Адмир Бристрич (28'), 1:1 Райан Шерки (32'), 1:2 Арно Калимуэндо (90 + 2') Предупреждение: Дезире Дуэ (90 + 6')

    Франция U21 сохранила лидерство в группе Н с 6 очками. Босния и Герцеговина U21 пока не имеет баллов.

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