Германия U21 в ярком матче одолела Болгарию U21, Франция U21 была сильнее Боснии U21

В группе D Болгария U21 и Германия U21 выдали голевую перестрелку, которая завершилась победой немецкой молодежки со счетом 3:2.
Хет-триком в ее составе отметился форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.
За сборную Болгарии забивали Станислав Шопов и Никола Илиев.
После двух матчей Германия U21 возглавляет группу с шестью очками, у Болгарии U21 четыре балла, но на игру больше.
В параллельной игре встречались представители группы Н Босния и Герцеговина U21 и Франиция U21. В уже добавленное время победу вырвали французы — 2:1.
Голы в составе победителей забивали Райан Шерки и Арно Калимуэндо. За боснийцев единственный мяч на счету Адмир Бристрич.
Франция U21 сохранила лидерство в группе Н с 6 очками. Босния и Герцеговина U21 пока не имеет баллов.