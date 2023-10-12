Скоулз о Беллингеме: Он перешел в «Реал», но ведет себя так, словно играет за «Бирмингем»

Экс-футболистрассказал о том, что полузащитникмог перейти в стан «красных дьяволов».

«В "Манчестер Юнайтед" мы были близки к тому, чтобы подписать его, но он решил перейти в дортмундскую "Боруссию", что выглядит правильным решением, учитывая то, что произошло за последние пару лет.

Это был действительно смелый шаг с его стороны, он выглядит таким целеустремлённым и решительным парнем, профессиональным игроком с большим талантом. Это невероятно, но у него есть характер для того, чтобы соответствовать этому.

Похоже, его ничего не беспокоит. Он перешёл в один из крупнейших клубов мира, в мадридский "Реал", но ведёт себя так, словно играет за Бирмингем», — приводит слова Скоулза talkSport.

Напомним, что летом 2023 года Беллингем перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.