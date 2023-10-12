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    Молодежная сборная Нидерландов увозит три очка из Грузии

    Грузия U21 — Нидерланды U21: счет матча 0:3 (0:2)

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Грузии Сборная Нидерландов
    В матче третьего тура отбора на молодежный Евро-2024 сборная Нидерландов уверенно обыграла сборную Грузии со счетом 3:0.

    Автор дубля Бьорн Мейер
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    Автор дубля Бьорн Мейер

    На 25-й минуте счет открыл защитник «Брюгге» Бьорн Мейер, ему ассистировал Сонтье Хансен.

    На исходе первого тайма он же оформляет дубль с передачи все того же Хансена.

    Окончательный счет на 57-й минуте установил Ноа Охайо с передачи Кеннета Тейлора.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Грузия U21 — Нидерланды U21 0:3
    Голы: 0:1 Бьорн Мейер (26'), 0:2 Бьорн Мейер (45 + 1'), 0:3 Noah Ohio (57')

    После трех матчей Нидерланды имеют 100% результат и возглавляют таблицу С. Грузия осталась на второй строчке с 6 очками.

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