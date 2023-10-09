Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

будет бороться за право проведения чемпионата мира по футболугода.

В понедельник, 9 октября, федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) подала заявку на проведение ЧМ-2034.

«Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

Чемпионат мира по футболу-2034 — это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории.

Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», — говорится в заявлении SAFF.

Ранее стало известно, что хозяевами ЧМ-2030 будут Испания, Португалия и Марокко. По три матча также будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году прошел в Уругвае.