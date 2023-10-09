ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваСамсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50
  • 14:27
    • Карпин заявил, что «Краснодар» в игре с «Ростовом» забил победный гол из офсайда
  • 14:08
    • Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034
  • 13:45
    • Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ
    Все новости спорта

    Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

    Футбол Сборная Саудовской Аравии Саудовская Про-Лига ЧМ-2026 ФИФА
    Саудовская Аравия будет бороться за право проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.

    ЧМ-2034 может пройти в Саудовской Аравии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЧМ-2034 может пройти в Саудовской Аравии

    В понедельник, 9 октября, федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) подала заявку на проведение ЧМ-2034.

    «Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

    Чемпионат мира по футболу-2034 — это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории.

    Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», — говорится в заявлении SAFF.

  • Почему больше участников на ЧМ-2026 — это неплохая идея
  • Предстоящее расширение формата турнира не такая уж неудачная задумка, как может показаться
  • 19/03/2023

    • Ранее стало известно, что хозяевами ЧМ-2030 будут Испания, Португалия и Марокко. По три матча также будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году прошел в Уругвае.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» и «Алания» выявить сильнейшего?
  • «Химки» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Гости не оставят никаких шансов сочинцам?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Питерский коллектив порезвится вдоволь?
  • СКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры