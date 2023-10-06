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    Примера. «Реал» примет «Осасуна», «Барселона» в гостях у «Гранады», «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

    Результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    Матчи 8-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 6 по 8 октября.

    «Атлетик» — «Альмерия»

    пятница, 6 октября, 22:00 мск

    «Кадис» — «Жирона»

    суббота, 7 октября, 15:00 мск

    «Реал» — «Осасуна»

    суббота, 7 октября, 17:15 мск

    «Мальорка» — «Валенсия»

    суббота, 7 октября, 19:30 мск

    «Севилья» — «Райо Вальекано»

    суббота, 7 октября, 22:00 мск

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    «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»

    воскресенье, 8 октября, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

    воскресенье, 8 октября, 17:15 мск

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    «Сельта» — «Хетафе»

    воскресенье, 8 октября, 19:30 мск

    «Алавес» — «Бетис»

    воскресенье, 8 октября, 19:30 мск

    «Гранада» — «Барселона»

    воскресенье, 8 октября, 22:00 мск

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