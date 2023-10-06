Примера. «Реал» примет «Осасуна», «Барселона» в гостях у «Гранады», «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Атлетик» — «Альмерия»
пятница, 6 октября, 22:00 мск
«Кадис» — «Жирона»
суббота, 7 октября, 15:00 мск
«Реал» — «Осасуна»
суббота, 7 октября, 17:15 мск
«Мальорка» — «Валенсия»
суббота, 7 октября, 19:30 мск
«Севилья» — «Райо Вальекано»
суббота, 7 октября, 22:00 мск
«Вильярреал» — «Лас-Пальмас»
воскресенье, 8 октября, 15:00 мск
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»
воскресенье, 8 октября, 17:15 мск
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«Сельта» — «Хетафе»
воскресенье, 8 октября, 19:30 мск
«Алавес» — «Бетис»
воскресенье, 8 октября, 19:30 мск