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    Тонали: «Ньюкасл» начал матч с «ПСЖ» именно так, как и хотел

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    Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали прокомментировал разгромную победу над «Пари Сен-Жермен» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    «Это было здорово, потому что мы начали матч именно так, как хотели, и именно так, как готовились.

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    • То, что мы ушли на перерыв при счете 2:0, придало нам еще больше энергии. Мы прекрасно понимали, что после такого первого тайма уход на перерыв может сбить темп, но вместо этого мы вышли на поле и сразу же забили третий гол», — приводит слова Тонали Football Italia.

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» встретится с дортмундской «Боруссией», а «ПСЖ» сыграет с «Миланом».

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