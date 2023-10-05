Тонали: «Ньюкасл» начал матч с «ПСЖ» именно так, как и хотел

Полузащитник «Ньюкасла»прокомментировал разгромную победу над(4:1) в матче Лиги чемпионов.

«Это было здорово, потому что мы начали матч именно так, как хотели, и именно так, как готовились.

То, что мы ушли на перерыв при счете 2:0, придало нам еще больше энергии. Мы прекрасно понимали, что после такого первого тайма уход на перерыв может сбить темп, но вместо этого мы вышли на поле и сразу же забили третий гол», — приводит слова Тонали Football Italia.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» встретится с дортмундской «Боруссией», а «ПСЖ» сыграет с «Миланом».