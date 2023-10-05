Луис Энрике: «ПСЖ» не заслужено так проиграл «Ньюкаслу»

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Почему такая система? Я тренер, я так решил. Очень благоприятный результат для соперника. Мы не заслуживаем этого результата. У нас было много хороших моментов. Когда соперника играет компактно, мы должны стараться использовать их лучше.

Плохой результат для нас, но мы должны продолжать следовать нашему пути. Значимое ли это поражение? Я не знаю. Наша цель — выйти плей-офф. Сложная группа, мы это знаем, но мы все еще вторые… Последние матчи будут веселыми. Нам нужно лучше управлять игрой. Трудно ли тренировать "ПСЖ"? Что это за вопрос?» — цитирует Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После этого матча «Ньюкасл» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). ПСЖ — на 2-й позиции (3).